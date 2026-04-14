Mesut Bakkal: Her maç final

AMED teknik Direktörü Mesut Bakkal, her maçın kendileri için final olduğunun altını çizerek, "Bir sonraki maça bakmıyoruz. Süper Lig'e çıkmak için az bir zamanımız kaldı. Hep beraber bunun mücadelesini verip, çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
AMED teknik Direktörü Mesut Bakkal, her maçın kendileri için final olduğunun altını çizerek, "Bir sonraki maça bakmıyoruz. Süper Lig'e çıkmak için az bir zamanımız kaldı. Hep beraber bunun mücadelesini verip, çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.