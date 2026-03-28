İstikrar varsa başarı var

Lider Erzurumspor, zirve takipçisi Esenler Erokspor ile play-off potasındaki Bodrum FK ve Bandırmaspor, teknik direktörlerine güvenmeyi sürdürerek Süper Lig iddiasını koruyor. Erzurumspor'da Serkan Özbalta, Esenler'de Osman Özköylü, Bodrum'da Burhan Eşer ve Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, sezonun ilk gününden itibaren takımlarının başında yer alıyor. Özellikle Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ile Esenler Erok Teknik Direktörü Osman Özköylü, geçen sezondan bu yana görevlerini aralıksız sürdürüyor. Bu dört teknik adam, istikrarlı yönetimleriyle takımlarının Süper Lig hedefinde önemli bir rol oynuyor.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.