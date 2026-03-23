Diouf fırtınası

Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü'nün tecrübeli yıldızı Mame Biram Diouf, 38 yaşında olmasına rağmen adeta makine gibi çalışıyor. Senegalli santrfor, bu sezon çıktığı 28 maçta attığı 17 gol ve yaptığı 5 asist ile takımını sırtlamaya devam ediyor.

Gol krallığı yarışında 23 golle zirvede yer alan vatandaşı Mbaye Diagne'nin peşinden giden Diouf, Keçiörengücü'nü play-off potasında tutan en büyük güç konumunda.

47 puana ulaşan Ankara ekibi, özellikle Diouf'un bitiriciliği sayesinde hücumda etkili bir görüntü çiziyor. Tecrübeli futbolcu, attığı gollerle hem taraftarları coşturuyor hem de takımını Süper Lig hayalini canlı tutuyor. Diouf'un formu, Keçiörengücü teknik heyetini mutlu ediyor.

KALAN 6 MAÇ ÇOK ÖNEMLİ

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, forvet oyuncusu Diouf'un antrenmanlardaki hırsı ve mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koşukavak, "Diouf'un antrenmanlardaki hırsı ve mücadelesi, takımımızın başarı hedefleri doğrultusunda çalışıyor ve emeklerinin karşılığını alıyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.

Milli maç arasının takıma nefes aldıracağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli araya girerken 3 puan alarak 47 puana ulaşmamız, yukarıdaki sıralarda kalmamız açısından çok önemliydi. Kalan 6 maçta play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz."