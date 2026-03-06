Son 10 maç final

Trendyol 1. Lig takımlarından İmaj Altyapı Vanspor'da hedef; play-off'a kalmak. Bu konuda bir açıklama yapan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, şunları söyledi: "Ligin ikinci yarısı itibarıyla oynadığımız maçlar aslında hem şampiyonluk yarışında olan hem de ligin üst sırasındaki takımlarlaydı. Lige yeni çıkmış bir takım olarak aslında bu maçlarda beklentimizin bir tık da olsa altında olmamıza rağmen oyun olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum.

HAKKINI VERECEĞİZ

Son 10 maç, bizim için hedef maçlar. Bizim için final. Puan cetveline baktığımız zaman etrafımızdaki, altımızdaki ve üstümüzdeki takımlarla oynayacağız. Bu son 10 maç Vanspor'un 25 yıl aradan sonra çıktığı 1. Lig'deki kimliğini ortaya koyacak. Bu 10 maçı bitirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu 10 maç sonunda play-off'un içinde olmayı hedefliyoruz. Vanspor, Süper Lig'i hak ediyor. Ben de aynı hayalle yaşıyorum. 1. Lig'de olduğumuz sürece buranın hakkını vereceğiz."