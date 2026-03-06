Sakarya'da zafer vakti

Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan ancak sonrasında yönetimsel problemler yaşayan Sakaryaspor, bir türlü istikrarı yakalayamayınca düşme hattına kadar geriledi. Üst üste alınan başarısız sonuçlar, yeşil-siyahlılarda can sıkarken, ligde oynanan son 11 mücadeleden de galibiyet çıkmadı. En son 15 Aralık 2025'te Hatayspor'u evinde 3-0 yenen Sakaryaspor, ardından ise sadece üç maçtan beraberlikle ayrıldı ve 8 karşılaşmayı puansız kapattı.

ÇIKIŞ ARIYORLAR

Tatangalar, bu hafta ise evinde ligden düşen Adana Demirspor'la karşılaşacak. Tek hedef; zayıf rakibi karşısında sahadan üç puanla ayrılmak olan Sakarya, böylece 2026'daki ilk galibiyetine imza atmak istiyor. Sakaryaspor, ayrıca; 11 maçlık kötü seriye bu karşılaşmayla son verip ligde kalma ümitlerini de son haftalara taşımayı planlıyor. Yeşil-siyahlılar, ligde 25 puanda ve 18'inci sırada. Kümede kalma mücadelesi veren en yakın rakibiyle arasında 7 puanlık fark var.

3 EKSİK VAR

BUGÜN saat 20.00'de Sakarya Yeni Atatürk Stadı'ndaki mücadele öncesinde Sakaryaspor'da 3 eksik var. Sarı kart cezalısı Salih Dursun ve önceki maçta kırmızı kart gören Josip Vukovic ile tedavisi devam eden Eren Erdoğan, karşılaşmada forma giyemeyecek.