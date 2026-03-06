CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sakarya'da zafer vakti

Ligde oynadığı son 11 maçta üç puanı bir arada göremeyen Sakaryaspor, bugün Adana Demir karşısında bu kötü seriye son verip, kümede kalma umutlarını tazelemek istiyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan ancak sonrasında yönetimsel problemler yaşayan Sakaryaspor, bir türlü istikrarı yakalayamayınca düşme hattına kadar geriledi. Üst üste alınan başarısız sonuçlar, yeşil-siyahlılarda can sıkarken, ligde oynanan son 11 mücadeleden de galibiyet çıkmadı. En son 15 Aralık 2025'te Hatayspor'u evinde 3-0 yenen Sakaryaspor, ardından ise sadece üç maçtan beraberlikle ayrıldı ve 8 karşılaşmayı puansız kapattı.

ÇIKIŞ ARIYORLAR

Tatangalar, bu hafta ise evinde ligden düşen Adana Demirspor'la karşılaşacak. Tek hedef; zayıf rakibi karşısında sahadan üç puanla ayrılmak olan Sakarya, böylece 2026'daki ilk galibiyetine imza atmak istiyor. Sakaryaspor, ayrıca; 11 maçlık kötü seriye bu karşılaşmayla son verip ligde kalma ümitlerini de son haftalara taşımayı planlıyor. Yeşil-siyahlılar, ligde 25 puanda ve 18'inci sırada. Kümede kalma mücadelesi veren en yakın rakibiyle arasında 7 puanlık fark var.

3 EKSİK VAR

BUGÜN saat 20.00'de Sakarya Yeni Atatürk Stadı'ndaki mücadele öncesinde Sakaryaspor'da 3 eksik var. Sarı kart cezalısı Salih Dursun ve önceki maçta kırmızı kart gören Josip Vukovic ile tedavisi devam eden Eren Erdoğan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

DİĞER
