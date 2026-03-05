Penaltı tepkisi

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Trendyol 1'inci Lig'de evinde Çorum FK'ya 1-0 kaybeden ve play-off potasına giremeyen Manisa Futbol Kulübü, hakemlere tepki gösterdi. Son haftalarda aleyhlerine çıkan kararlara dikkat çeken Ege kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Oyunun adalet duygusunu güçlendirmek ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamak adına, tartışmaya açık pozisyonların şeffaflık çerçevesinde değerlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz

KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ

Son karşılaşmamızda rakip takımın penaltısında net kanıt olmamasına rağmen kolayca penaltı verilmesi, maçın ikinci yarısında ise oyuncumuz Ayberk Karapo'ya yapılan benzer müdahalede incelemeye dahi gerek duyulmaması spor kamuoyunda farklı değerlendirmelere yol açmıştır. Manisa Futbol Kulübü olarak, bundan sonraki süreçte karşılaşmalarımızda yaşanan ve değerlendirmeye açık gördüğümüz pozisyonları kamuoyu ile paylaşacağımızı saygıyla bildiririz."