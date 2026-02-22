CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Dalcı dönemi

Dalcı dönemi

Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig'de düşme hattındaki Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı'yla anlaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Dalcı dönemi
Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig'de düşme hattındaki Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı'yla anlaştı. Yaklaşık iki hafta önce Manisa FK'daki görevinden istifa eden Dalcı, Sakaryaspor'un bu sezonki 5. hocası olacak. Yeşil siyahlılarda daha önce İrfan Buz, Serhat Sütlü, Furkan Köseoğlu ve Hakan Kutlu görev yapmıştı.
