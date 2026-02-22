Dalcı dönemi

Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig'de düşme hattındaki Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı'yla anlaştı.
