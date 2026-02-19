Üç puan Çorum'un

TRENDYOL 1. Lig’in 26. haftasında Çorum, deplasmanda Serikspor’u 3-2 yendi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Thiam (penaltıdan), 49 ve 52. dakikalarda Burak kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise, 23. dakikada Topalli, 39. dakikada Cengiz attı.
