Dadaş 7 bitirdi

Erzurumspor, Sylla (2), Murat, Adem, Eren, Rodriguez ve İlkan’ın attığı gollerle Adana D.S.’u 7-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
Erzurumspor, evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Murat Cem Akpınar, 37. dakikada Adem Eren Kabak, 51. dakikada penaltıdan Eren Tozlu, 80 ve 90+1. dakikalarda Cheikne Sylla, 86. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada İlkan Sever kaydetti. Erzurumspor FK, aldığı galibiyetle puanını 51'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe çıktı ve evindeki namağlup serisini devam ettirdi.