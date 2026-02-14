CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Çorum 90+7’de yıkıldı

Çorum 90+7’de yıkıldı

Play-off potasını zorlayan İstanbulspor, zirve yarışındaki Çorum FK'yı 90+7'de yıktı: 3-2. Krstovski 26'da İstanbulspor'u öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona ererken, 48'de Burak eşitlği sağladı, 73'te Thiam Çorum'u öne geçirdi: 2-1. 78'de skora yeniden denge getiren Araujo, 90+7'deki penaltı golüyle tabelayı kapattı: 3-2. İstanbulspor haftaya Esenler'i konuk edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Çorum 90+7’de yıkıldı

Play-off potasını zorlayan İstanbulspor, zirve yarışındaki Çorum FK'yı 90+7'de yıktı: 3-2. Krstovski 26'da İstanbulspor'u öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona ererken, 48'de Burak eşitlği sağladı, 73'te Thiam Çorum'u öne geçirdi: 2-1. 78'de skora yeniden denge getiren Araujo, 90+7'deki penaltı golüyle tabelayı kapattı: 3-2. İstanbulspor haftaya Esenler'i konuk edecek.

Fatih Tekke galibiyet taktiğini belirledi!
Akyazı'da 6 puanlık derbi!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten net mesaj: Milletime söz ki yasa dışı bahisi kurutacağız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! 01:07
Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." 01:02
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! 01:02
Okan Buruk'tan Juventus sözleri! Okan Buruk'tan Juventus sözleri! 01:01
Daha Eski
Zirvede fark yeniden 2 maç! Zirvede fark yeniden 2 maç! 01:01
Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı 01:01
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 01:01
F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! 01:01
Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! 01:01
Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! 01:01