Çorum 90+7’de yıkıldı

Play-off potasını zorlayan İstanbulspor, zirve yarışındaki Çorum FK'yı 90+7'de yıktı: 3-2. Krstovski 26'da İstanbulspor'u öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona ererken, 48'de Burak eşitlği sağladı, 73'te Thiam Çorum'u öne geçirdi: 2-1. 78'de skora yeniden denge getiren Araujo, 90+7'deki penaltı golüyle tabelayı kapattı: 3-2. İstanbulspor haftaya Esenler'i konuk edecek.
