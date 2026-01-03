CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Transfer taarruzu

Transfer taarruzu

Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını yakından takip eden ve ilk devreyi 30 puanla 7. sırada tamamlayan Iğdır FK, ara transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transfer taarruzu

Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını yakından takip eden ve ilk devreyi 30 puanla 7. sırada tamamlayan Iğdır FK, ara transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'de 200'den fazla maça çıkan tecrübeli orta saha Robin Yalçın ve Göztepe ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Eyüpspor'a transfer olan Yalçın Kayan ile prensip anlaşmasına vardı. Ayrıca, Gençlerbirliği'nde forma giyen stoper Sinan Osmanoğlu ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, İsviçre'nin güçlü ekiplerinden Young Boys'un Gambiyalı kanat forveti Ebrima Colley'nin de kulübüyle prensipte uzlaşıldığı belirtiliyor.

Iğdır Futbol Kulübü'nde transfer çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
Napoli'nin yıldızı G.Saray'a çok yakın!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
AK Parti'nin üye sayısı 11 milyonu aştı! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgulu mesaj
G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
F.Bahçe'den Milan çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 01:04
Fırtına'ya Japon sol kanat! Fırtına'ya Japon sol kanat! 01:04
Daha Eski
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:04
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 01:04
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 01:04
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 01:04
Brezilya ekibinden Fred kararı! Brezilya ekibinden Fred kararı! 01:04
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! 01:04