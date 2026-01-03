Transfer taarruzu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını yakından takip eden ve ilk devreyi 30 puanla 7. sırada tamamlayan Iğdır FK, ara transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'de 200'den fazla maça çıkan tecrübeli orta saha Robin Yalçın ve Göztepe ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Eyüpspor'a transfer olan Yalçın Kayan ile prensip anlaşmasına vardı. Ayrıca, Gençlerbirliği'nde forma giyen stoper Sinan Osmanoğlu ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, İsviçre'nin güçlü ekiplerinden Young Boys'un Gambiyalı kanat forveti Ebrima Colley'nin de kulübüyle prensipte uzlaşıldığı belirtiliyor.

Iğdır Futbol Kulübü'nde transfer çalışmalarının devam edeceği belirtildi.