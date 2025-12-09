CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Zaferin adı Bandırma

Zaferin adı Bandırma

Liderlik hesabı yapan Bodrum’u Tanque ve Bacuna’nın golüyle yenen Bandırma 3 puanı kaptı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Zaferin adı Bandırma

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Bodrum FK'yi konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı. Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Douglas Tanque ve 62. dakikada Leandro Bacuna kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligde 7. galibiyetini alan Bandırmaspor, 26 puana yükselerek 7. sıraya yerleşti ve zirve yarışını devam ettirdi. Bu sezon 4. mağlubiyetini alan Bodrum FK ise 30 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı. Ligin 17. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Amed SK ile karşılacak. Bodrum FK ise Erzurumspor'a konuk olacak.

