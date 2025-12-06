CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Caner Erkin yine cezalı

Caner Erkin yine cezalı

Sakaryaspor'un 37 yaşındaki sol beki Caner Erkin, bu sezon yaşadığı disiplin sorunlarıyla gündemde. Erkin, ligde sadece 8 maçta forma giyebildi ve 2 asistlik katkı sağladı. Ancak saha içi agresif tavırları nedeniyle 3 kez kırmızı kart gördü. Erkin, kırmızı kartlarından aldığı 2 ve 6 maçlık cezalarla birlikte toplam ceza süresi 13 maç oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51
Caner Erkin yine cezalı
Sakaryaspor'un 37 yaşındaki sol beki Caner Erkin, bu sezon yaşadığı disiplin sorunlarıyla gündemde. Erkin, ligde sadece 8 maçta forma giyebildi ve 2 asistlik katkı sağladı. Ancak saha içi agresif tavırları nedeniyle 3 kez kırmızı kart gördü. Erkin, kırmızı kartlarından aldığı 2 ve 6 maçlık cezalarla birlikte toplam ceza süresi 13 maç oldu.
