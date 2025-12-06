Caner Erkin yine cezalı

Sakaryaspor'un 37 yaşındaki sol beki Caner Erkin, bu sezon yaşadığı disiplin sorunlarıyla gündemde. Erkin, ligde sadece 8 maçta forma giyebildi ve 2 asistlik katkı sağladı. Ancak saha içi agresif tavırları nedeniyle 3 kez kırmızı kart gördü. Erkin, kırmızı kartlarından aldığı 2 ve 6 maçlık cezalarla birlikte toplam ceza süresi 13 maç oldu.
Sakaryaspor'un 37 yaşındaki sol beki Caner Erkin, bu sezon yaşadığı disiplin sorunlarıyla gündemde. Erkin, ligde sadece 8 maçta forma giyebildi ve 2 asistlik katkı sağladı. Ancak saha içi agresif tavırları nedeniyle 3 kez kırmızı kart gördü. Erkin, kırmızı kartlarından aldığı 2 ve 6 maçlık cezalarla birlikte toplam ceza süresi 13 maç oldu.