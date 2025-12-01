Bodrum zirve aşkına

Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yı ağırladı. Geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a yenilerek sarsılan Bodrum FK, play-off yarışının iddialı ekiplerinden Çorum FK'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol perdesini 17. dakikada Ahmet Aslan açtı. 26. dakikada Fredy farkı ikiye çıkardı. 75. dakikada Gökdeniz Bayrakdar skoru 3-0'a getirdi, 87. dakikada ise Taulant Seferi maçın sonucunu 4-0 olarak tayin etti.

MAÇIN YILDIZI 1 GOL-2 ASİSTLE FREDY OLDU

Çorum FK'de Kerem Kalafat 22. dakikada kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle Bodrum FK puanını 30'a yükseltti ve lider Pendikspor ile arasındaki farkı 2'ye indirdi. Çorum FK ise 25 puanda kaldı. Maçın yıldızı Fredy oldu. Tecrübeli orta saha, golün yanı sıra yaptığı 2 asistle parladı. Fredy, bu sezon ligde 14 maçta 8 gol ve 8 asistlik bir performans sergiliyor. Bodrum FK gelecek hafta 8 Aralık Pazartesi günü Bandırma'ya konuk olacak. Çorum da yine aynı gün lider evinde Pendikspor'u ağırlayacak.