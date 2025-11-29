CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK'dan İstanbulspor’a gol yağmuru!

Erzurumspor FK'dan İstanbulspor’a gol yağmuru!

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadı’nda konuk ettiği İstanbulspor’u etkili bir oyunla 4-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 15:44 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 15:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Erzurumspor FK'dan İstanbulspor’a gol yağmuru!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Mavi-beyazlı ekip, hem savunmada hem hücumda ortaya koyduğu dominant performansla üç puanı rahatça hanesine yazdırdı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor savunmasının direnciyle geçilirken kilidi 45. dakikada Mustafa Fettahoğlu çözdü ve Erzurumspor FK soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda ev sahibi baskısını artırdı. 53. dakikada Eren Tozlu farkı ikiye çıkarırken 69. dakikada deneyimli golcü bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a taşıdı.

90+2'de Amar Gerxhaliu'nun golü maçın skorunu belirledi: 4-0.

Erzurumspor FK aldığı bu galibiyetle ligde 26 puana yükselirken İstanbulspor ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Erzurumspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Giorbelidze'nin yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda kaleci İsa Doğan meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada, sol taraftan Sefa Akgün'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden Orhan Ovacıklı'nın yaptığı ortada, arka direkte Mustafa Fettahoğlu'nun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci İsa'nın sağından ağlara gitti. 1-0

53. dakikada, Mustafa Fettahoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Sefa'nın ortasında arka direkte Eren Tozlu, kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

69. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı'nın ortasında, kale sahası içerisinde topa yükselen Eren Tozlu, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

90. dakikada Giovanni Crociata'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cheikne Sylla, kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada sol taraftan Sefa Akgün'ün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Amar Gerxhaliu yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

Hakemler: Ozan Ergün, Hüseyin Kıvanç Durmaz, İbrahim Ethem Potuk

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Ali Ülgen dk. 83), Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye (Adem Eren Kabak dk. 83), Sefa Akgün, Giovanni Crociata, Benhur Keser (Yakup Kırtay dk.76), Mustafa Fettahoğlu (Salih Sarıkaya dk. 88), Eren Tozlu (Cheikne Sylla dk. 83)

Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Emre Erdem, Ömer Kara

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Demeaco Duhaney, Emrecan Uzunhan, İzzet Ali Erdal (Demir Mermerci dk. 59), Modestas Vorobjovas, Vefa Temel (İsa Dayaklı dk. 46), Florian Loshaj, Duran Şahin (Ömer Faruk Duymaz dk. 78), Emir Kaan Gültekin (Mendy Mamadou dk. 66), Mario Krstovski (David Sambissa dk. 66)

Yedekler: Alp Tutar, Enes Köseoglu, Furkan Ciftci, Soner Salih Yavuz, Enver Cenk Şahin,

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 45+2) , Eren Tozlu (dk. 53 ve 69) Amar Gerxhaliu (dk. 90+3) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Benhur Keser, Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)

G.Saray'a derbi öncesi müjde!
REKLAM - D&R
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
F.Bahçe'ye prim dopingi! G.Saray...
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe derbi mesaisine başladı! F.Bahçe derbi mesaisine başladı! 15:21
Derbi öncesi flaş Ederson iddiası! Derbi öncesi flaş Ederson iddiası! 15:06
Tahkim Kurulu’ndan bahis kararı! Tahkim Kurulu’ndan bahis kararı! 14:50
G.Saray'a derbi öncesi müjde! G.Saray'a derbi öncesi müjde! 14:37
FB-GS maçının hakemi belli oldu! FB-GS maçının hakemi belli oldu! 14:10
G.Saray hükmen galip ilan edildi! G.Saray hükmen galip ilan edildi! 13:21
Daha Eski
G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! 13:04
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund maçı bilgileri! Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund maçı bilgileri! 12:57
Werder Bremen - Köln maçı bilgileri! Werder Bremen - Köln maçı bilgileri! 12:33
Tottenham-Fulham maçı yayın bilgileri! Tottenham-Fulham maçı yayın bilgileri! 12:14
Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03
Everton-Newcastle United maçı ne zaman? Everton-Newcastle United maçı ne zaman? 12:01