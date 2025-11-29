Amed’in dönüşü

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta Boluspor'a farklı mağlup olan Amed SF sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadele 2-1 Amed SF'nin üstünlüğüyle sona erdi. Esenler Erokspor, 39'da Mikail Okyar ile 1-0 öne geçerken Amed SF'nin golleri 78. dakikada Andre Poko ve 86. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne'den geldi. Senegalli yıldız gol sayısın 14'e çıkardı.
6 MAÇ SONRA
Son olarak 27 Eylül'de sahasında Iğdır FK'ya 3-2 kaybeden Esenler Erokspor, o tarihten sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 28 puanda kalırken Amed Sportif ise 29 puana ulaştı ve sıralamada yeşil-sarılıların üstünde yer aldı. Esenler Erokspor, ligin 16. haftasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Amed Sportif ise Ümraniyespor'a konuk olacak.