Amed’in dönüşü

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta Boluspor'a farklı mağlup olan Amed SF sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadele 2-1 Amed SF'nin üstünlüğüyle sona erdi. Esenler Erokspor, 39'da Mikail Okyar ile 1-0 öne geçerken Amed SF'nin golleri 78. dakikada Andre Poko ve 86. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne'den geldi. Senegalli yıldız gol sayısın 14'e çıkardı.

6 MAÇ SONRA

Son olarak 27 Eylül'de sahasında Iğdır FK'ya 3-2 kaybeden Esenler Erokspor, o tarihten sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 28 puanda kalırken Amed Sportif ise 29 puana ulaştı ve sıralamada yeşil-sarılıların üstünde yer aldı. Esenler Erokspor, ligin 16. haftasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Amed Sportif ise Ümraniyespor'a konuk olacak.