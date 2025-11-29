CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Amed’in dönüşü

Amed’in dönüşü

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Boluspor’a farklı yenilen Amed Sportif sahasında Esenler Erkospor’u 1-0 geriden gelip 2-1 kazanmasını bildi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amed’in dönüşü

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta Boluspor'a farklı mağlup olan Amed SF sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadele 2-1 Amed SF'nin üstünlüğüyle sona erdi. Esenler Erokspor, 39'da Mikail Okyar ile 1-0 öne geçerken Amed SF'nin golleri 78. dakikada Andre Poko ve 86. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne'den geldi. Senegalli yıldız gol sayısın 14'e çıkardı.

6 MAÇ SONRA

Son olarak 27 Eylül'de sahasında Iğdır FK'ya 3-2 kaybeden Esenler Erokspor, o tarihten sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 28 puanda kalırken Amed Sportif ise 29 puana ulaştı ve sıralamada yeşil-sarılıların üstünde yer aldı. Esenler Erokspor, ligin 16. haftasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Amed Sportif ise Ümraniyespor'a konuk olacak.

REKLAM - D&R
İşte Tedesco'nun derbi planı! G.Saray'ı böyle yıkacak
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber! Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber! 23:47
G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! 23:47
Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... 23:47
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! 23:47
Kocaelispor sahasında yine galip! Kocaelispor sahasında yine galip! 23:47
F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... 23:47
Daha Eski
Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? 23:47
G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! 23:47
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! 23:47
F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! 23:47
Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! 23:47
Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? 23:47