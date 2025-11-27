CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Dönüm maçı

Dönüm maçı

Sakaryaspor, cumartesi günü evinde ağırlayacağı Ümraniyespor’u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Yeşil-siyahlılarda tüm planlar galibiyet üzerine kurulu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Dönüm maçı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Cumartesi günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek Sakaryaspor üst üste üçüncü maçından da puanla ayrılamayarak düşüşünü sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekip, galibiyet hasretini Ümraniye karşısında sona erdirmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan deneyimli hoca, taraftar desteğiyle 3 puanı alacaklarına inandığını vurguladı.

ÇIKIŞ PEŞİNDE

Sakaryaspor, son dönemde istediği sonuçları alamadı. Deplasmanda Vanspor'a 3-2, evinde Serikspor'a 3-2 mağlup oldu, Ligin 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçlarla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Sakaryaspor, 14 hafta sonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 18 puan topladı ve 13. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar, Ümraniye'yi yenerek hem galibiyet özlemine son vermek hem de üst sıralara tırmanışa geçmek istiyor.

ÇARE BULAMADI

Sakaryaspor'un Polonyalı kalecisi Jakup Szumski, maç başına tam 2 gol yeme ortalamasıyla dikkat çekiyor. Yeşil-siyahlılar, ligde geride kalan 14 haftada kalesinde 29 gol gördü Adana D.S. ile Hatayspor'un ardından en fazla gol yiyen üçüncü takım konumunda. Özellikle son üç karşılaşmada tam 9 gol yiyen ekipte teknik heyet, savunma zafiyetine henüz çare bulamadı

