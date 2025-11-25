CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK'da Pendikspor mesaisi sürüyor!

Manisa FK'da Pendikspor mesaisi sürüyor!

Manisa FK, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Pendikspor ile oynayacağı deplasman maçı öncesi hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 16:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK'da Pendikspor mesaisi sürüyor!

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa FK, 28 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Pendik Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi çalışmalarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alan oyunları ve taktik çalışma ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Pendikspor maçının hazırlıklarına 26 Kasım'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması!
DİĞER
Sergen Yalçın’dan yıldız isme kesik! Daha fazla dayanamadı
Son dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 1 memur yaralandı
Lewandowski transferde kararını verdi!
İspanyol basınından flaş transfer iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir maç hazırlıkları! RAMS Başakşehir maç hazırlıkları! 16:44
TFF'den transfer dönemiyle ilgili açıklama TFF'den transfer dönemiyle ilgili açıklama 16:39
İspanyol basınından flaş transfer iddiası! İspanyol basınından flaş transfer iddiası! 16:26
En-Nesyri için karar verildi! En-Nesyri için karar verildi! 16:23
Chelsea-Barcelona maçı detayları! Chelsea-Barcelona maçı detayları! 16:07
Manisa FK'da maç hazırlıkları! Manisa FK'da maç hazırlıkları! 16:04
Daha Eski
Çorum FK'da yeni Teknik Direktör! Çorum FK'da yeni Teknik Direktör! 15:38
Borussia Dortmund-Villarreal maçı detayları! Borussia Dortmund-Villarreal maçı detayları! 15:34
Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu! 15:14
Türk pilot Alp Aksoy'a övgüler! Türk pilot Alp Aksoy'a övgüler! 15:09
G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! 15:07
G.Saray'ın gençleri evinde 2 puan bıraktı G.Saray'ın gençleri evinde 2 puan bıraktı 15:06