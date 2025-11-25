Manisa FK'da Pendikspor mesaisi sürüyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa FK, 28 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Pendik Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi çalışmalarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alan oyunları ve taktik çalışma ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Pendikspor maçının hazırlıklarına 26 Kasım'da yapacağı antrenmanla devam edecek.