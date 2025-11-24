CANLI SKOR ANA SAYFA
Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı

Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de Bandırmaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayırldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 15:40
Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çavuş'a teşekkür edildi. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ile Kulübümüzün aldığı karar doğrultusunda bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Çağdaş Çavuş'a ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Çağdaş Çavuş." ifadelerine yer verildi.

Lig'in 7. haftasında teknik direktör Tahsin Tam'ın ardından kırmızı-siyahlı ekipte göreve getirilen Çavuş, takımın başında çıktığı 8 maçta 3 beraberlik, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etmiş, son olarak Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çorum FK, Bandırmaspor'a 1-0 yenilmişti.

