Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Vanspor, Keçiörengücü karşısında uzatmalarda bulduğu golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 18:13
Vanspor FK son nefeste beraberliği kurtardı!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Vanspor FK, Van Atatürk Stadyumu'nda Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadele golsüz başlayan ilk bölümün ardından iki ekip de birer gol bularak sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sahneye çıkan Junior Fernandes, Keçiörengücü'nü 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra oyunun temposu yükselse de Vanspor aradığı golü normal sürede bulamadı.

Ev sahibi ekip, aradığı beraberlik golüne uzatma dakikalarında ulaştı. 90+1. dakikada Ivan Cedric'in attığı gol, maçın skorunu belirledi: 1-1.

Bu sonuçla Vanspor FK puanını 21'e, Keçiörengücü ise 18'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Vanspor, Serik Spor'u ağırlayacak. Keçiörengücü ise sahasında Iğdır FK ile karşılaşacak.

