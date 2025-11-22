CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbulspor - Sakaryaspor maçı detayları ve yayın bilgisi!

İstanbulspor - Sakaryaspor maçı detayları ve yayın bilgisi!

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor'u konuk ediyor. Düşme hattında kartların yeniden dağıtılacağı mücadelede iki takım da kiritik öneme sahip 3 puan için yarışacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda, seyirci avatanjını da kullanarak galibiyet arayan İstanbulspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ligde 17 puanla 14. sırada bulunan Sakaryaspor ise yeni galibiyet serisi peşinde. Peki İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:54
İstanbulspor - Sakaryaspor maçı detayları ve yayın bilgisi!

İstanbulspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, milli aranın ardından start aldı. İstanbulspor, 7 maçtır hasret kaldığı galibiyeti Sakaryaspor karşısında arayacak. Puan tablosunda 14 puanla 15. sırada yer alan Alper Avcı'nın ekibi, düşme hattından kaçınmak için mücadele edecek. Sakaryaspor ise bu sezon henüz umduğu başarıyı yakalayamadı. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Van Spor FK ve Serik Spor'a mağlup olan Serhat Sütlü'nün ekibi, kümeden uzak kalmak için mücadele edecek. Peki İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Sakaryaspor maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, saat 19.00'da oynanacak. Mücadelede Adnan D. Kayatepe düdük çalacak.

İSTANBULSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Sakaryaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

