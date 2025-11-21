CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK’dan Adana Demirspor’a tarihi fark!

Manisa FK’dan Adana Demirspor’a tarihi fark!

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Manisa FK, sahasında Adana Demirspor’u mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 22:04 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 22:05
Manisa FK’dan Adana Demirspor’a tarihi fark!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Maça hızlı ve istekli başlayan Ege temsilcisi, üstün oyununu gollerle süsledi. Manisa FK'nin golleri 24. dakikada Yunus Yüce, 33. dakikada Burak Süleyman, 40. dakikada Yusuf Talum, 68. dakikada Osman Kahraman ve 83. dakikada Lois Diony'den geldi.

Sahadan farklı bir galibiyetle ayrılan Manisa FK puanını 13'e yükseltti. Sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor ise -17 puanda kaldı.

Ligin sonraki haftasında Manisa FK, Pendikspor deplasmanına çıkacak. Adana Demirspor ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Burak'ın sağ köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Adana Demirspor'un uzaklaştıramadığı topu önüne alan Ayberk'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

23. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içerisinde Muhammed'in topuk pasıyla topla buluşan Yunus Emre'nin altıpas içerisinde düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada sağ kanatta Ayberk'in pasıyla topla buluşan Yusuf'un ceza sahası son çizgiden kale alanına çevirdiği topa çizgi üzerinde Burak dokunarak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

40. dakikada orta alanda topu kapan Burak'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topu önüne alan Yusuf, kaleci Murat'ı geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-0

68. dakikada Ahmet Şen'in uzun topunu kontrol eden Osman'ın ceza sahası yayı üzerinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

83. dakikada sol kanattan Adekanye'nin kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde Cissokho'nun kafa vuruşunda savunmada Yusuf, meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında bir kez daha topu önünde bulan Cissokho'nun şutunda kale önünde Diony dokunarak, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 5-0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Emre Doğu, Yusuf Susuz

Manisa FK: Vedat, Ayberk (Umut Can dk. 62), Yusuf(Ahmet Şen dk. 45), Ada, Herelle, Umut, Cissokho, Yusuf, Yunus Emre (Osman dk. 41), Lindseth (Diony dk. 71), Burak (Adekanye dk. 71), Muhammed

Yedekler: Saim Sarp, Metehan, Oğuzhan, Can, Batuhan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Adana Demirspor: Murat, Ahmet Yılmaz (Halil Eray dk. 45), Yusuf Buğra, Ali Arda (Hasan Alp dk. 45), Kadir, Mert, Ulaş(Kayra dk. 58), Kürşat, Sefa, Osman Kaynak (Enes dk. 80), Ahmet Bolat (Ahmet Arda dk. 78)

Yedekler: Eren, Enes, Aslan, Demir, Aykut, Doğuhan

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Goller: Yunus Emre (dk. 23), Burak (dk. 33), Yusuf (dk. 40), Osman (dk. 67), Diony (dk. 83) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor), Cissokho (Manisa FK)

