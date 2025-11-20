18 isim gitti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda teknik heyet değişikliğine giden takım sayısı 13'e yükseldi. Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor, Iğdır FK, Sarıyer, Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Serikspor, Ümraniyespor, Sivasspor ve Manisa FK teknik direktör değişikliğine gitti. Takımların henüz 13 maç oynadığı sezonda Sarıyer ve Atakaş Hatayspor, teknik direktörünü 2 kez değiştirdi.

GEÇEN SEZONDAN 3 KIŞI KALDI

Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Esenler Erokspor'da Osman Özköylü ve Pendikspor'da Uğur Uçar geçen sezon bitiminde olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor. Bu ekiplerin dışında Bodrum FK'de Burhan Eşer, Erzurumspor'da Serkan Özbalta, İstanbulspor'da Mustafa Alper Avcı ve Vanspor'da Hakan Kutlu da görevini sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş ile Mehmet Altıparmak, bu sezon 2 farklı takımda görev aldı.