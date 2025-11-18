Hatay’ın çıkış maçı

Hatayspor, Pendikspor maçının çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Takımın yeniden ayağa kalkacağını söyleyen Teknik Direktör Gökhan Alaş "Pendikspor karşılaşması bizim için yeni bir başlangıç olabilir. Oyuncularımızın çalışma isteğinden çok memnunum. Taraftarımızın desteğiyle yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.
Hatayspor, Pendikspor maçının çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Takımın yeniden ayağa kalkacağını söyleyen Teknik Direktör Gökhan Alaş "Pendikspor karşılaşması bizim için yeni bir başlangıç olabilir. Oyuncularımızın çalışma isteğinden çok memnunum. Taraftarımızın desteğiyle yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.