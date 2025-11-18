CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fransa kancası

Fransa kancası

Bodrum FK’nın 21 yaşındaki genç forveti Ali Habeşoğlu’nu Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 ekiplerinin takip ettiği, maçlarına scout gönderdiği ortaya çıktı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Fransa kancası

Trendyol 1. Lig'in zirve yarışında fırtına gibi esen Bodrum FK'da sezonun en parlak yıldızlarından biri, 21 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu oldu. 1.90 boyundaki genç golcü, yaz transfer döneminde G.Saray'ın da yakından takip ettiği isimler arasındaydı ancak tercihini Bodrum'dan yana kullanarak Ege'nin incisine imza attı. Bodrum'a geldikten sonra adeta açılan Habeşoğlu, oynadığı ilk 9 lig maçında 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak hem takımının liderliğe yükselmesinde önemli pay sahibi oldu

SCOUTLAR AKIN EDİYOR

Genç forvet, Bodrum'da gösterdiği istikrarlı yükselişle artık sadece Türkiye'nin değil, Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda. Özellikle Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 ekiplerinin, genç santrforu yakın takibe aldığı öğrenildi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fransız scout ekipleri son 3 maçta Bodrum'da tribünde yer aldı. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve bitiricilik özellikleriyle öne çıkan Habeşoğlu, U21 Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

GÖKDENİZ MÜJDESİ

Bodrum FK'ya Gökdeniz müjdesi geldi. 17 Ağustos'taki Sivasspor maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun bir tedavi sürecini geride bırakan genç futbolcunun, milli ara sonrası formasına kavuşacak. Gökdeniz Bandırmaspor maçında forma giyebilecek.

SON DAKİKA
