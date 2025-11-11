CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Manisa FK Taner Taşkın ile yollarını ayırdı!

Manisa FK Taner Taşkın ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 18:31
Manisa FK Taner Taşkın ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu Teknik Direktör Taner Taşkın ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Yapılan ortak değerlendirmeler sonucunda mevcut koşullar doğrultusunda bir değişimin Manisa Futbol Kulübü adına daha uygun olacağı yönünde karşılıklı görüş birliğine varılmıştır" denildi.

Açıklamada, Taner Taşkın'ın görev süresince sergilediği özverili çalışmalar ve profesyonel duruşun kulüp tarafından takdirle karşılandığı vurgulanarak, "Geçtiğimiz sezon takımımızın ligde kalmasında gösterdiği önemli katkı nedeniyle kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Manisa FK, açıklamasının sonunda kulübün hedefleri doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğini kamuoyuna bildirdi.

