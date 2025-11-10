Corum evinde mutlu

Trendyol 1.Lig'in 13. hafta maçında Çorum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Ferhat Yazgan, 74. dakikada penaltıdan Emeka Eze ve 78. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Iğdır FK'nin tek golünü dakika 29'da Ryan Mendes kaydetti.
