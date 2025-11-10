CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Corum evinde mutlu

Corum evinde mutlu

Geçen hafta Esenler Erok’a mağlup olan Çorum, evinde Iğdır’ı 3-1 yenip önemli bir üç puan aldı. Galibiyet gollerini Ferhat, Eze ve Aleksic kaydetti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Corum evinde mutlu

Trendyol 1.Lig'in 13. hafta maçında Çorum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Ferhat Yazgan, 74. dakikada penaltıdan Emeka Eze ve 78. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Iğdır FK'nin tek golünü dakika 29'da Ryan Mendes kaydetti.

REKLAM - Türk Telekom
