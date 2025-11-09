Serik'ten 3 gollü zafer

1. Lig'in 13. haftasında Serik Spor, Sakaryaspor deplasmanına konuk oldu. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçtan konuk ekip 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Silva, 72. dakikada Amaral ve 77. dakikada Erhan Çelenk attı. Sakaryaspor'un gollerini ise 50. dakikada Eren Erdoğan ile 83'te Emre Demir kaydetti.
