Keçiörengücü’nden Adana’da tarihi fark! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de haftanın en dikkat çekici sonuçlarından biri Adana'da alındı. Adana Demirspor sahasında Ankara Keçiörengücü karşısında adeta kabus gibi bir 90 dakika yaşadı. Konuk ekip, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 7-2'lik farklı skorla kazandı.

Karşılaşmanın gol perdesi 5. dakikada Odise Roshi ile açıldı. 12. dakikada Mame Diouf farkı ikiye çıkarırken 24. dakikada Junior Fernandes penaltıdan takımını 3-0 öne geçirdi. Oğuzcan Çalışkan'ın 46. dakikadaki golüyle skor 4-0 oldu. Diouf 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı beşe taşıdı.

Ev sahibi Adana Demirspor'un golleri ise 62. ve 70. dakikalarda Salih Kavrazlı'dan geldi. Ancak Keçiörengücü, 72. dakikada Hüseyin Bulut ve 89. dakikada Junior Fernandes'in ikinci golüyle farkı yeniden açtı.

Bu farklı galibiyetin ardından Keçiörengücü puanını 17'ye yükselterek orta sıralara tırmandı. Adana Demirspor ise -17 puanla ligin dibine demir attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Diouf'un ceza sahasına gönderdiği topu alan Roshi sağ ayağıyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

12. dakikada Roshi'nin ceza sahasına yerden pasında Diouf, sağ ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

23. dakikada ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Ezeh, Kasri'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltıda topun başına geçen Fernandes, sol köşeden topu ağlara gönderdi. 0-3

46. dakikada Diouf'un ceza sahasına yerden gönderdiği topu alan Oğuzcan'ın sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

55. dakikada İbrahim'in ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Diouf, sağ ayak içiyle sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-5

62. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Salih Kavrazlı, ceza sahası içine girip penaltı noktasının solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5

70. dakikada Salih Kavrazlı, ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-5

72. dakikada savunma arkasına sarkan Hüseyin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-6

89. dakikada Ali Akman'ın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Fernandes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-7

Hakemler: Fatih Tokail, Egemen Savran, Burak Sami Şad

Adana Demirspor: Murat Eser, Ali Arda Yıldız, Kadir Karayiğit (Aykut Sarıkaya dk. 78), Caner Kaban, Yusuf Buğra, Mert Menemencioğlu (Ahmet Bolat dk. 46), Gökdeniz Tunç, Kürşat Türkeş Küçük (Arda Birinci dk. 86), Osman Kaynak, Sefa Gülay, Salih Kavrazlı

Yedekler: Enes Demirtaş, Barış Timur, Eren Fidan, Demir Yavuz, Yücel Gürol, Halil Eray Aktaş, Kayra Saygan

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Ali Dere, Mexer, Berkan Keskin (Osman Haqi dk. 90), Oğuzcan Çalışkan, İbrahim Akdağ (Erkam Develi dk. 80), Roshi (Halil Can Ayan dk. 80), Ezeh (Hüseyin Bulut dk. 71), Fernandes, İshak Karaoğul, Mame Diouf (Ali Akman dk. 71)

Yedekler: Abdullah Çelik, Alper Potuk, Süleyman Luş, Alper Duman, Aykut Özer

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Sarı kart: Yusuf Buğra (Adana Demirspor), Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü)

Goller: Roshi (dk. 5), Diouf (dk. 12, 55), Fernandes (dk. 24, 89), Oğuzcan Çalışkan (dk. 46), Hüseyin Bulut (dk. 72) (Ankara Keçiörengücü), Salih Kavrazlı (dk. 62 pen, 70) (Adana Demirspor)