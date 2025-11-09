CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Erzurumspor ile Erokspor puanları paylaştı! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Erzurumspor ile Erokspor puanları paylaştı! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Erzurumspor ile Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı. Eren Tozlu ve Hamza Čataković’in golleriyle sonuçlanan mücadelede iki takım da birer puana razı oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 15:36 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 15:50
Erzurumspor ile Erokspor puanları paylaştı! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta mücadelesinde Erzurumspor, sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Erzurumspor, 68. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekip Esenler Erokspor, 83. dakikada Hamza Čataković'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 23'e, Esenler Erokspor ise 25'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Martin Rodriguez, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kanga'nın pasında Kayod, kaleci Orbanic ile kaleci ile karşıya kaldı. Kayod'un vuruşunda kaleci Orbanic gole izin vermedi.

50. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Furkan'ın pasıyla topla buluşan Orhan son çizgiye kadar inip yaptığı vuruşta kaleci topu meşin yuvarlağı çeldi.

68. dakikada Crociata'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

83. dakikada Recep Niyaz'ın pasıyla topla buluşan Hamza Catakovic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kadir Beyaz, Oğuzhan Yazır

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 89 Murat Cem Akpınar), Rodriguez, Crociata (Dk. 77 Eren Kabak), Furkan Özhan (Dk. 77 İlkan Sever), Eren Tozlu (Dk. 84 Sylla)

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Cavare, Nzaba (Dk. 75 Alper Karaman), Hayrullah Bilazer (Dk. 61 Enes Alıç), Tugay Kaçar, Mikail Okyar (Dk. 75 Catakovic), Faye (Dk. 67 Berat Luş), Kanga (Dk. 67 Recep Niyaz), Amilton, Kayode

Goller: Dk. 68 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 83 Catakovic (Esenler Erokspor)

Sarı kart: Dk. 31 Eray Korkmaz, Dk. 35 Amilton, Dk. 45 Faye, Dk. 63 Nzaba, Dk. 86 Tugay Kaçar, Dk. 89 Alper Karaman (Esenler Erokspor), Dk. 45+1 Crociata, Dk. 71 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK)

