Mehmet Altıparmak: Manisa FK maçı final niteliğinde

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı. Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Manisaspor mücadelesinin final niteliğinde olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Altıparmak, "Ümraniye maçının büyük bir bölümünde konuştuklarımızı çok iyi uyguladık. Maça 1-0 yenik başlamamız, rakip zaten çok hücum yapmayan, çok defansif oynayan bir takımdı. Golü de attıktan sonra çok fazla çıkmadan kontra ataklarla oynamaya çalıştılar. Yakaladığımız pozisyonlarda 1-1'i yakalasak çok rahat maçı çevirebilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra aynı oyunumuza devam ettik, hiç geri adım atmadık. Pozisyonlar yakaladık, maçı tamamen rakip takımın sahasına yıktık. Kanatlardan geldik, şut attık, ortalar yaptık ama ne yazık ki golü bulamadık. 9 kişi kalmamıza rağmen son dakikalarda da aynı düzeni devam ettirdik. Belki bizim için çok önemli bir maçtı, mağlup ayrıldık ama oyun olarak bazı şeyleri en azından oyuncularımıza benimsettik. Bu hafta oynayacağımız maç bu anlamda çok önem kazandı. Bir an önce alt sıralardan çıkıp kendi yerimiz olan üst takımların arasına katılmamız gerekiyor. Bunun için de Manisa maçı final niteliğinde. Maçı kazanıp milli araya girdikten sonra yapacağımız işlerle puanlarımızı alıp üst sıradaki yerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Devre arası transfer dönemiyle alakalı sorulan bir soruya ise tecrübeli teknik adam, "Şu an biz devre arasına kadar bunları konuşmayacağız. Bu takımla devam edeceğiz çünkü. Bu tür şeyler şu anda oynayan oyuncuları da bozabilir. Elimizdeki kadrodan en iyisini almaya çalışacağız. Gol yollarında pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Bunun için çok çalışacağız. Bir sistemden bir sisteme geçmek zor. Biz önde oynayan ve baskı yapan, gol arayan bir takım olacağız. Bu zamana kadar çok az gol attık ve az da gol yedik. Bundan sonra daha farklı bir Sivasspor olacak. Çok kaliteli bir takımımız var. Biz biraz kötü başladık ama iyi bir şekilde ligimizi bitireceğiz. İnşallah Manisa maçını kazanacağız" yanıtını verdi.

"EKSİKLERİN OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL"

Takımdaki sakat ve cezalıların durumuna ilişkin de cevap veren Altıparmak, "Hiç önemli değil bu. 11 kişi sahaya çıktığımız sürece benden bir şey duymayacaksınız. Bu takımın kadrosunda yer alan herkes bu takımda oynayabilir. Eksiğimiz yok, 11 kişi sahadayız" diye konuştu.

"BEKİR TURAÇ BÖKE'YE SAHİP ÇIKALIM"

Bekir Turaç Böke'nin performansına da değinen Mehmet Altıparmak, "Tepki gösterebilirler. Orada kart gördüğü pozisyondan önce çekme var. Çekildiği için dengesi bozuldu ve ayağını uzattı. Zaten çok kötü bir hakem triosu vardı. Çok kötülerdi hakemler. Aaron'un pozisyonu içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Bekir veya diğer oyuncular. Hepsi Sivasspor'un oyuncusudur. Kimse bilerek kırmızı kart görmez. Bu tür şeyler sadece bize zarar verir. Taraftarlardan ricamız Bekir'e ve bütün takıma sahip çıkalım. Başka Sivasspor yok" değerlendirmesinde bulundu.

"TRİBÜNLERİ DOLDURALIM"

Son olarak, taraftarları Manisa maçına davet eden Altıparmak, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz, İstanbul'da bizi inanılmaz desteklediler. Bu maçta oyun olarak memnun olduklarını düşünüyorum. Şimdi taraftarımıza daha fazla iş düşüyor. Bu takımın taraftara ihtiyacı var özellikle Manisa maçında. Tribünleri dolduralım ve takımımızın arkasında olalım. Onların desteğiyle bizim de sahadaki mücadelemizle 3 puanımızı alıp biran önce bu bölgeden uzaklaşalım. Sakat futbolcularımız da yavaş yavaş düzeliyorlar. Milli takım arasından sonra sakatlarımız bizimle birlikte olacak" diye konuştu.