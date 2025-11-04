CANLI SKOR ANA SAYFA
Iğdır'da beraberlik

Iğdır'da beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Iğdır FK, Bandırmaspor'u konuk etti. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Iğdır FK, Bandırmaspor'u konuk etti. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Konuk ekip, karşılaşmanın 37. dakikasında Leandro Bacuna'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 68. dakikada Ryan Mendes'in attığı golle eşitliği sağladı. Gelecek hafta Iğdır FK, ARCA Çoruk FK'ya konuk olacak. Bandırmaspor ise Boluspor'u ağırlayacak.

