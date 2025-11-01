Keçiörengücü - Sarıyer maçı detayları | Keçiörengücü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçları devam ediyor. Keçiörengücü, Aktepe Stadyumu'nda Sarıyer'i konuk edecek. Ligde 11 puan ve -3 averajla 15. sırada bulunan Ankara temsilcisi, Yalçın Koşukavak'ın stratejileriyle evinde 3 puan hedefliyor. Keçiörengücü ise ligde aldığı 5 mağlubiyetle 8 puana ulaşarak 17. sıraya yerleşti. Düşme hattından yukarı çıkmak isteyen konuk ekip, son karşılaşmada evinde Manisa FK ile golsüz berabere kalmıştı. Peki Keçiörengücü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 08:35
Keçiörengücü - Sarıyer maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Keçiörengücü, 1. Lig'in 12. haftasında Sarıyer'i konuk ediyor. Ligdeki son maçında Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olan ev sahibi ekip, Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Erciyes 38 FSK'yı 5-2 farklı yenerek moral depoladı. Sarıyer ise 8 puan ve -5 averajla 17. sırada bulunuyor. Küme hattından çıkmak isteyen Servet Çetin'in öğrencileri, mutlak 3 puan için yarışacak. Peki Keçiörengücü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Sarıyer maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayberk Demirbaş'ın düdük çalacağı maçta, Demirbaş'ın yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ile Mehmet Pekmezci üstlenecek.

👉KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR👈

ASpor CANLI YAYIN

