Keçiörengücü - Sarıyer maçı detayları | Keçiörengücü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Keçiörengücü, 1. Lig'in 12. haftasında Sarıyer'i konuk ediyor. Ligdeki son maçında Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olan ev sahibi ekip, Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Erciyes 38 FSK'yı 5-2 farklı yenerek moral depoladı. Sarıyer ise 8 puan ve -5 averajla 17. sırada bulunuyor. Küme hattından çıkmak isteyen Servet Çetin'in öğrencileri, mutlak 3 puan için yarışacak. Peki Keçiörengücü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Sarıyer maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayberk Demirbaş'ın düdük çalacağı maçta, Demirbaş'ın yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ile Mehmet Pekmezci üstlenecek.

