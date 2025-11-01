Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 3-0 SMS Grup Sarıyerspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, SMS Grup Sarıyerspor'u konuk etti. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın golleri 20. ve 60. dakikada Mame Diouf, 35. dakikada Oğuzcan Çalışkan'dan geldi.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk maçında ilk galibiyetini aldı.
Bu sonuçla Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü puanını 14'e yükseltirken, SMS Grup Sarıyerspor 8 puanda kaldı.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Konuk ekip SMS Grup Sarıyerspor ise kendi evinde İmaj Altyapı Van Spor'u ağırlayacak.