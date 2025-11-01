CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 3-0 SMS Grup Sarıyerspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 3-0 SMS Grup Sarıyerspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 12. hafta mücadelesinde SMS Grup Sarıyerspor'u sahasında ağırladı. Başkent ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İşte maçın detayları... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 15:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 3-0 SMS Grup Sarıyerspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, SMS Grup Sarıyerspor'u konuk etti. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın golleri 20. ve 60. dakikada Mame Diouf, 35. dakikada Oğuzcan Çalışkan'dan geldi.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü puanını 14'e yükseltirken, SMS Grup Sarıyerspor 8 puanda kaldı.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Konuk ekip SMS Grup Sarıyerspor ise kendi evinde İmaj Altyapı Van Spor'u ağırlayacak.

Runjaic'ten Zaniolo'ya övgü dolu sözler!
F.Bahçe kararını verdi!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Merih geleceği hakkında kararını verdi!
Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Trabzonspor derbisi muhtemel kadrolar belli oldu! Galatasaray - Trabzonspor derbisi muhtemel kadrolar belli oldu! 15:15
F.Bahçe'den taraftarlarına bilgilendirme mesajı! F.Bahçe'den taraftarlarına bilgilendirme mesajı! 14:56
EuroLeague'de 8. haftanın MVP'si belli oldu! EuroLeague'de 8. haftanın MVP'si belli oldu! 14:51
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı 14:48
Cremonese - Juventus maçı canlı yayın bilgileri! Cremonese - Juventus maçı canlı yayın bilgileri! 14:43
Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! 14:41
Daha Eski
Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları! Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları! 12:05
Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? 12:59
Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul yapılacak Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul yapılacak 13:01
G.Saray - Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri! G.Saray - Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri! 13:08
F.Bahçe kararını verdi! F.Bahçe kararını verdi! 13:18
Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda? 13:20