Çorum FK-Boluspor maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Boluspor maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen ev sahibi ekip, puanını 24'e çıkartıp, ilk 2'ye yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda puanını 16'ya çıkartmanın yollarını arayan Bolu temsilcisi ise hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Çorum FK-Boluspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Çorum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 09:53
Çorum FK-Boluspor maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak: Arca Çorum FK, sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden ev sahibi ekip, puanını 24'e çıkararak ilk 2 sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor ve taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Boluspor ise 16 puanla zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Futbolseverler şimdiden, "Çorum FK-Boluspor maçı canlı izle" aramalarıyla karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Çorum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Arca Çorum FK-Boluspor maçı 26 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FK-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Arca Çorum FK ile Boluspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

