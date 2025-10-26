Çorum FK-Boluspor maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak: Arca Çorum FK, sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden ev sahibi ekip, puanını 24'e çıkararak ilk 2 sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor ve taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Boluspor ise 16 puanla zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Futbolseverler şimdiden, "Çorum FK-Boluspor maçı canlı izle" aramalarıyla karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Çorum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Arca Çorum FK-Boluspor maçı 26 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FK-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Arca Çorum FK ile Boluspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.