CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor - Van Spor FK maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Adana Demirspor - Van Spor FK maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de 11. maçına çıkacak olan Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Van Spor FK'yı konuk edecek. Bu sezon aldığı 10 mağlubiyetle kötü başlangıç yapan ev sahibi, -17 puan ve -36 averajla son sırada bulunuyor. Van Spor FK ise son 2 karşılaşmada aldığı beraberlik zincirini kırarak 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Adana Demirspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 09:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor - Van Spor FK maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Adana Demirspor - Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftası devam ederken, ligin son sırasındaki Adana Demirspor, Van Spor FK'yı ağırlayacak. Bu sezon oynadığı maçların tamamından mağlubiyetle ayrılan Adana Demirspor, son 5 maçında ise hiç gol bulamadı. Konuk ekip ise 2 mağlubiyet ve 3 galibiyetle 14 puana ulaşarak 10. sıraya yerleşti. Peki Adana Demirspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Van Spor FK maçı, 25 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından yayınlanacak. Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı mücadelede yardımcı hakemler ise Samet Özkul ve Kerem İlitangil olarak belirlendi.

ADANA DEMİRSPOR - VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın Hakan rüyası sürüyor! Transfere yeşil ışık yaktı
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu Necati Özkan Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi İstanbullunun verisi sızdırıldı
Tedesco güven tazeledi!
Yalçın'dan derbi öncesi dikkat çeken hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sarıyer - Manisa FK maçı detayları! Sarıyer - Manisa FK maçı detayları! 09:14
Kocaelispor - Alanyaspor maçı detayları! Kocaelispor - Alanyaspor maçı detayları! 08:49
Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda? Bugünkü maçlar listesi | 25 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda? 08:43
Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" 00:31
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 00:31
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." 00:31
Daha Eski
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! 00:31
F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! 00:31
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! 00:30
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." 00:30
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! 00:30
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! 00:30