Adana Demirspor - Van Spor FK maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftası devam ederken, ligin son sırasındaki Adana Demirspor, Van Spor FK'yı ağırlayacak. Bu sezon oynadığı maçların tamamından mağlubiyetle ayrılan Adana Demirspor, son 5 maçında ise hiç gol bulamadı. Konuk ekip ise 2 mağlubiyet ve 3 galibiyetle 14 puana ulaşarak 10. sıraya yerleşti. Peki Adana Demirspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Van Spor FK maçı, 25 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından yayınlanacak. Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı mücadelede yardımcı hakemler ise Samet Özkul ve Kerem İlitangil olarak belirlendi.

