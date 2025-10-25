3 puan Dadaş'ın

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Dadaşlara galibiyeti getiren golleri dakika 66.dakikada Mustafa Fettahoğlu ile 83. dakikada Cheikne Sylla kaydetti. Ev sahibi ekip 64. dakikada Eren Tozlu ile penaltı atışından yararlanamadı.

ERZURUM ÇIKIŞA GEÇTİ

Bu sonucun ardından Erzurumspor, 11 maçta 4 galibiyet ve 7 beraberlik alarak namağlup şekilde 19 puan topladı ve 6. sıraya yükseldi. Ümraniyespor ise 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8 puanda kalarak 17. sıraya geriledi. Trenyol 1.Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Sivasspor'u konuk edecek.