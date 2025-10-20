İstanbulspor-Bandırmaspor maçı canlı izle | İstanbulspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbulspor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, nefes kesen bir mücadeleyle sona eriyor. Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Bu sezon beklentilerin altında bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. İstanbulspor, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 14'e yükseltmenin planlarını yapıyor. Öte yandan Bandırmaspor, deplasmandan üç puanla dönerek çıkışını sürdürmeyi ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesi, "İstanbulspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları merak konusu olmaya devam ediyor.

İSTANBULSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak İstanbulspor-Bandırmaspor maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Bandırmaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

