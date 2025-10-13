CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Kıratlı kaldı

Kıratlı kaldı

Başkan Muhammet Kıratlı, Sakaryaspor için çalışmaların kararlılıkla süreceğini, hafta içinde Vali Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile görüşeceklerini söyledi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kıratlı kaldı

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un 4 Ekim'de yapılan ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, Sakarya Atatürk Stadı'nda yapıldı. Başka listenin sunulmadığı kurulda mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam kararı verildi. Kulübün faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı, mevcut yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi.

SAHİPSİZ BIRAKMAYIZ

Zor zamanlarda kulübün başına geldiklerine değinen Kıratlı, "Sakaryaspor'a kimsenin sahip çıkmadığı bir ortamda 'sahip çıkarız' dedik. Hiçbir aday çıkmadığına göre biz bunu değerlendirip, yarından itibaren bugüne kadar bize destek veren Sayın Valimiz Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'la görüşme ve durum değerlendirmesi yapacağız" diye konuştu.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, Sakaryaspor'un 57 yıllık tarihi, şehrin en büyük ortak değeri olarak öne çıktı. Kulübün geleceği için doğru adımlar, ortak akıl ve istişareyle belirlenecek. Yol haritası görüşmelerle şekillenecek, kararlar kulübün sürdürülebilirliği ve şehrin menfaatleri doğrultusunda alınacak.

İSTENMEZSEK ÇEKİLİRİZ

Başkan Kıratlı daha sonra tribünde bekleyen Sakaryaspor taraftarının yanına giderek onlarla bir süre görüştü. Kıratlı, "Sakaryaspor sahipsiz kalmaz, illaki birileri çıkar. Ama bu süreçte biz buradayız. Bizi ne kadar isterseniz buradayız, ne zaman istemezseniz, yokuz" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'den Goretzka hamlesi!
Galatasaray'dan orta saha harekatı!
DİĞER
İngilizler, Galatasaray'ın yeni gözdesini duyurdu! Gelmeye can atıyor...
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
G.Saray'da Okan Buruk gelişmesi!
F.Bahçe'de Talisca için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
Daha Eski
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 23:54
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 23:54
Milli maçın hakemi açıklandı! Milli maçın hakemi açıklandı! 23:54
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 23:54