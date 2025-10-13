Kıratlı kaldı

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un 4 Ekim'de yapılan ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, Sakarya Atatürk Stadı'nda yapıldı. Başka listenin sunulmadığı kurulda mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam kararı verildi. Kulübün faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı, mevcut yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi.

SAHİPSİZ BIRAKMAYIZ

Zor zamanlarda kulübün başına geldiklerine değinen Kıratlı, "Sakaryaspor'a kimsenin sahip çıkmadığı bir ortamda 'sahip çıkarız' dedik. Hiçbir aday çıkmadığına göre biz bunu değerlendirip, yarından itibaren bugüne kadar bize destek veren Sayın Valimiz Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'la görüşme ve durum değerlendirmesi yapacağız" diye konuştu.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, Sakaryaspor'un 57 yıllık tarihi, şehrin en büyük ortak değeri olarak öne çıktı. Kulübün geleceği için doğru adımlar, ortak akıl ve istişareyle belirlenecek. Yol haritası görüşmelerle şekillenecek, kararlar kulübün sürdürülebilirliği ve şehrin menfaatleri doğrultusunda alınacak.

İSTENMEZSEK ÇEKİLİRİZ

Başkan Kıratlı daha sonra tribünde bekleyen Sakaryaspor taraftarının yanına giderek onlarla bir süre görüştü. Kıratlı, "Sakaryaspor sahipsiz kalmaz, illaki birileri çıkar. Ama bu süreçte biz buradayız. Bizi ne kadar isterseniz buradayız, ne zaman istemezseniz, yokuz" ifadelerini kullandı.