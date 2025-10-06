Szumski böyle istedi

Trendyol 1.Lig'in 9.haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sarıyer ile Sakaryaspor, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda kozlarını paylaştı. Geçen hafta kural hatası yaptığı için 3 puanı silinen Sakaryaspor, Yılmaz Vural önderliğinde ilk galibiyetini Adana Demirspor deplasmanında alan Sarıyer'i pazar günü 2-1 yendi. Bu galibiyette şüphesiz en büyük pay, Sakaryaspor kalecisi Szumski'nindi. Polonyalı eldiven, 18 ve 90+7. dakikadaki iki penaltıyı da kurtardı. Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golleri; Eren ile Akuazaoku attı. Sarıyer'in sayısı ise Anziani'den geldi.