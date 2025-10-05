CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig Sivasspor-Serik Spor maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Serik Spor maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. hafta maçında Özbelsan Sivasspor ile Serik Spor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Sivasspor-Serik Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 08:51
Sivasspor-Serik Spor maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Serik Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 9. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sivasspor sahasında Serik Spor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sivasspor-Serik Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. haftasında oynanacak Özbelsan Sivasspor-Serik Spor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SİVASSPOR-SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Özbelsan Sivasspor-Serik Spor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR-SERİK SPOR MAÇI CANLI İZLE

Anasayfa
