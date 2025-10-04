CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor’da Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi

Sakaryaspor’da Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi

Sakaryaspor, Pendikspor maçında saha içinde yaşanan kavga sonrası kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak’ın yeniden takıma döndüğünü açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 15:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor’da Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi

Sakaryaspor, Pendikspor maçında saha içinde yaşanan kavga sonrası kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ın yeniden takıma döndüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz profesyonel futbol takımımızda daha önce teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuzun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılmıştır.

Yapılan görüşmeler, teknik heyetimizin raporu ve futbolcularımızın göstermiş olduğu olumlu tutum, özveri ve profesyonellik çerçevesinde; her iki oyuncumuzun da yeniden A Takım kadrosuna dâhil edilmesine karar verilmiştir."

Pendikspor karşılaşmasının 76. dakikasında yaşanan gerginlikte Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atmış ve kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Yaşanan olayın ardından iki futbolcu teknik heyet ve yönetim kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Gittiği yerde umduğunu bulamadı!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri! Dev derbi saat kaçta ve hangi kanalda?
Son dakika | Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreni | Başkan Erdoğan Hamas barışa hazır
Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metz Marsilya maçı detayları! Metz Marsilya maçı detayları! 15:18
Trabzonspor Basketbol’dan müthiş başlangıç! Trabzonspor Basketbol’dan müthiş başlangıç! 15:11
Dev derbide geri sayım: İşte son gelişmeler! Dev derbide geri sayım: İşte son gelişmeler! 14:56
Altay Bayındır'dan flaş sözler! Altay Bayındır'dan flaş sözler! 14:55
GS-BJK maçı canlı yayın bilgileri! GS-BJK maçı canlı yayın bilgileri! 14:48
Atalanta-Como maçı detayları! CANLI İZLE Atalanta-Como maçı detayları! CANLI İZLE 14:28
Daha Eski
Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI 14:18
Inter Milan-Cremonese maçı detayları! Inter Milan-Cremonese maçı detayları! 14:15
Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? 13:53
Mourinho’nun ekibinde salgın alarmı! Mourinho’nun ekibinde salgın alarmı! 13:52
İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu! İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu! 13:40
Athletic Bilbao - Mallorca maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Mallorca maçı hangi kanalda? 13:40