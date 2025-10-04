Sakaryaspor’da Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sakaryaspor, Pendikspor maçında saha içinde yaşanan kavga sonrası kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ın yeniden takıma döndüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz profesyonel futbol takımımızda daha önce teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuzun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılmıştır.

Yapılan görüşmeler, teknik heyetimizin raporu ve futbolcularımızın göstermiş olduğu olumlu tutum, özveri ve profesyonellik çerçevesinde; her iki oyuncumuzun da yeniden A Takım kadrosuna dâhil edilmesine karar verilmiştir."

Pendikspor karşılaşmasının 76. dakikasında yaşanan gerginlikte Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atmış ve kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Yaşanan olayın ardından iki futbolcu teknik heyet ve yönetim kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmıştı.