TFF 1.Lig PFDK, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası verdi

PFDK, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 20:49
PFDK, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası verdi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırıldı.

36 yaşındaki futbolcuya 6 maç men cezasının 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verildi.

Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 1. hafta erteleme müsabakasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle iki kulübe para cezası uygulandı. Beşiktaş 380 bin lira, Kayserispor da 220 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Samsunspor'un Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı mücadelede çift sarıdan kırmızı kart gören Senegalli futbolcu Pape Cherif Ndiaye'nin cezasının kaldırılmasına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.

