Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor-Sarıyerspor maçı canlı izle | Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Sarıyerspor maçı canlı izle | Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. hafta maçında Adana Demirspor ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Adana Demirspor-Sarıyerspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 11:27
Adana Demirspor-Sarıyerspor maçı canlı izle | Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Sarıyerspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Adana Demirspor sahasında SMS Grup Sarıyerspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Adana Demirspor-Sarıyerspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. haftasında oynanacak Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

