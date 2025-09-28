Liderlik kaçtı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Çorum, 1-0'ı koruyamadı zirve fırsatını tepti. Karadeniz ekibi, Oğulcan’la öne geçti. Ümraniye, Glumac’la eşitledi. Çorum’un penaltısı VAR kararıyla iptal edildi. Aleksic’in füzesi üst direkten geri geldi ve zirve şansı geri tepti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Trendyol 1. Lig'de Çorum FK, liderlik için çıktığı maçta Ümraniye'ye takıldı. Maça hızlı başlayan Çorum, 29'da Yusuf'un ortasında Oğulcan'ın kafa golüyle öne geçti. 44'te Benny korneri kullandı, Glumac eşitliği sağladı: 1-1. 45'te Oğulcan'ın şutunda top Glumac'ın eline çarptı. Hakem Melih Kurt, önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla monitörde pozisyonu inceleyen hakem Kurt, penaltıyı iptal etti ve ilk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

4 MAÇTIR 3 PUANA HASRET

İkinci yarıda eşitliği bozmak için bastıran Karadeniz ekibi, galibiyet golüne çok yaklaştı ancak Aleksic'le direğe takıldı. 59'da Aleksic'in füzesi üst direkten geri geldi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremedi ve liderlik karşılaşması 1-1 sona erdi. Üst üste ikinci beraberliğini alan Çorum'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sahasında 4 maçtır kazanamayan Ümraniyespor ise yenilmezlik serisini 2 maça taşıdı.

