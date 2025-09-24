CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Stuttgart ile iş birliği

Stuttgart ile iş birliği

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum’da Asbaşkan Selahattin Polat, Alman devi Stuttgart’ı ziyaret ederek iki kulüp arasında iş birliği ve dostluk adımı attı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Stuttgart ile iş birliği

Trendyol 1. Lig'in zirve adaylarından olan Bodrum FK, geleceğe yönelik planlamalar da yapıyor. Ege ekibinde Asbaşkan Selahattin Polat, Almanya'nın köklü kulüplerinden Stuttgart'ı ziyaret ederek iki kulüp arasında iş birliği ve dostluk adımı attı. Stuttgart Kulüp Başkanı Dietmar Allgaier ve CEO Alex Wehrle ile görüşen Polat, altyapı, deneyim paylaşımı ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette iki kulübün yöneticileri, karşılıklı olarak isimlerinin yazılı olduğu formaları birbirlerine hediye etti.

