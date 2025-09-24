Stuttgart ile iş birliği

Trendyol 1. Lig'in zirve adaylarından olan Bodrum FK, geleceğe yönelik planlamalar da yapıyor. Ege ekibinde Asbaşkan Selahattin Polat, Almanya'nın köklü kulüplerinden Stuttgart'ı ziyaret ederek iki kulüp arasında iş birliği ve dostluk adımı attı. Stuttgart Kulüp Başkanı Dietmar Allgaier ve CEO Alex Wehrle ile görüşen Polat, altyapı, deneyim paylaşımı ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette iki kulübün yöneticileri, karşılıklı olarak isimlerinin yazılı olduğu formaları birbirlerine hediye etti.