Esenler koltuğu kaptı

1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 mağlup etti. Gol düellosuna sahne olan maçta konuk takımın sayılarını Kanga (pen.), Kayode (2) ve Catakovic kaydetti. Ev sahibinin golleri Burak, Yusuf Talum ve Benrahou'dan (pen.) geldi. Bu sonuçla İstanbul ekibi puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna kuruldu.
