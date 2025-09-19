CANLI SKOR ANA SAYFA
Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu, 1. Lig 6. hafta mücadelesi kapsamında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2025-2026 sezonunun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan bu maç, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri netleşti. Peki, Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 10:08
Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Ümraniyespor ile Iğdır FK, 19 Eylül Cuma günü kozlarını paylaşacak. İki takım da ligde üst sıraları hedeflerken bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maç, hem puan durumu hem de moral açısından kritik bir önem taşıyor. Peki, Ümraniyespor-Iğdır FK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ve yayın bilgileri…

Ümraniyespor-Iğdır FK maçı canlı izlemek için tıklayınız.

ÜMRANİYESPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor-Iğdır FK maçı, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 17:00'de başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Taraftarlar, maçın canlı yayını ve takibini merakla araştırıyor.

ÜMRANİYESPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yayıncı kuruluş tarafından net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak maçın TRT Spor, beIN Sports Max ya da Tabii Spor platformlarından birinde yayınlanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde bu bilgi güncellenecektir. Ümraniyespor-Iğdır FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ÜMRANİYESPOR-IĞDIR FK MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA

