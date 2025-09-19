Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Ümraniyespor ile Iğdır FK, 19 Eylül Cuma günü kozlarını paylaşacak. İki takım da ligde üst sıraları hedeflerken bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maç, hem puan durumu hem de moral açısından kritik bir önem taşıyor. Peki, Ümraniyespor-Iğdır FK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ve yayın bilgileri…

ÜMRANİYESPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor-Iğdır FK maçı, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 17:00'de başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Taraftarlar, maçın canlı yayını ve takibini merakla araştırıyor.

ÜMRANİYESPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yayıncı kuruluş tarafından net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak maçın TRT Spor, beIN Sports Max ya da Tabii Spor platformlarından birinde yayınlanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde bu bilgi güncellenecektir. Ümraniyespor-Iğdır FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

