CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması

Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması

Sakaryaspor Kulübü ile Sarıyer İçecek arasında önemli bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Sarıyer İçecek, kulübün 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru oldu. Böylece Sarıyer İçeceğin lezzetleri, köklü Sakaryaspor camiası ve şehrin güçlü taraftarıyla buluşmuş oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 14:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması

Sakaryaspor Kulübü ile Sarıyer İçecek arasında önemli bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Sarıyer İçecek, kulübün 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru oldu. Böylece Sarıyer İçeceğin lezzetleri, köklü Sakaryaspor camiası ve şehrin güçlü taraftarıyla buluşmuş oldu.

"Bu iş birliği Sakaryaspor için büyük bir değer"

Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı, anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sarıyer İçecek'in Sakarya'da üretim yapıyor olması ve şehrimizle bütünleşmiş bir marka kimliği taşıması bu anlaşmayı daha da anlamlı kılıyor. Bu destek sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda Sakarya'ya ve Sakaryaspor'a olan inançlarının da göstergesidir. Bu iş birliğiyle birlikte hem saha içinde hem de saha dışında daha güçlü bir kulüp olacağımıza inanıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum adına Sarıyer İçecek ailesine teşekkür ederim."

"Tribünlerinden yetiştiğimiz kulübe destek vermek onur verici"

Sarıyer İçecek Medya İletişim Müdürü Hüseyin Karadayı ise anlaşmanın anlamını şu sözlerle aktardı:

Sakaryaspor, sadece bir futbol kulübü değil; çocukluğumuzun, gençliğimizin, tribün kültürümüzün ve şehrimizin en önemli değerlerinden biridir. Üretimini Sakarya'da gerçekleştiren bir marka olarak bu şehrin kulübüne destek olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Tribünlerinden yetiştiğimiz bu kulübe bugün markamızla katkı sağlayabilmek çok kıymetli. Sakaryaspor'un muhteşem taraftarıyla buluşmak, Sarıyer İçecek'in lezzetlerini şehrimizin kalbiyle bir araya getirmek bizleri onurlandırıyor. Biz bu birlikteliğin yalnızca bu sezon değil, uzun yıllar sürecek kalıcı bir iş birliğinin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Takımımıza yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz.

Tedesco sistemini açıkladı!
F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti!
DİĞER
Mutluluğa “evet” dedi! Oyuncu Sevda Erginci ile Efe Saydut evlendi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir"
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması 14:09
Bayern Münih-Hamburg maçı detayları! Bayern Münih-Hamburg maçı detayları! 14:05
Mainz 05-RB Leipzig maçı ne zaman? Mainz 05-RB Leipzig maçı ne zaman? 13:59
Heidenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Heidenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman? 13:56
Auxerre-Monaco maçı ne zaman? Auxerre-Monaco maçı ne zaman? 13:48
Nice-Nantes maçı ne zaman? Nice-Nantes maçı ne zaman? 13:44
Daha Eski
Fiorentina-Napoli maçı detayları! Fiorentina-Napoli maçı detayları! 13:32
Juventus-Inter maçı detayları! Juventus-Inter maçı detayları! 13:20
Atletico Madrid-Villarreal maçı saat kaçta? Atletico Madrid-Villarreal maçı saat kaçta? 13:00
Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? 12:50
F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti! F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti! 12:34
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir" Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir" 12:29