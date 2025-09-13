CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Avramowski Sivasspor'da

Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Daniel Avramovski ile anlaşma sağladı. Tecrübeli orta saha, Yiğidolar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Daniel Avramovski'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Avramovski, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Avramovski, kariyerinde sırasıyla Kızılyıldız, OFK Belgrad, NK Olimpija, Vojvodina, Vardar, Kayserispor, Sarajevo, Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK formalarını giydi.

